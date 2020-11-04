Gazetevatan.com » Gündem » Yeni kararlar açıklandı! Saat 22.00'den sonra yasak, artık...
Yeni kararlar açıklandı! Saat 22.00'den sonra yasak, artık...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından Koronavirüs'e ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı. Yurt genelinde uygulanacak kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli uyarılarda bulundu. Açıklamaların ardından bir paylaşım da İstanbul Valisi Ali Yerikaya'dan geldi. İşte kabine toplantısı sonrası açıklanan yeni Koronavirüs kararları...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde İzmir depremi ve Koronavirüs salgını vardı. Erdoğan toplantı bitiminde yaptığı açıklamada Koronavirüs'e dair alınan yeni tedbirleri açıkladı.