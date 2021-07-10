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Yeni kabus Delta varyantı! Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Çok hızlı bulaşıyor, hasta olan kişi...
İngiltere varyantından sonra dünyada yeni gündem koronavirüsün yeni varyantı olan delta. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, delta varyantı ile İngiltere varyantı arasındaki farkı CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K programında yanıtladı. Kara, aşıların delta varyantı üzerindeki etkisinden de bahsetti İşte detaylar...