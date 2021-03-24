Yeni kabine listesi 2021 belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2021? Yeni kabine değişikliği 2021 süreci merak ediliyor!

Yeni kabine değişikliği hakkındaki aramalar arttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, olası kabine değişikliği ile ilgili dün yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir” ifadesi kullanınca kabine değişikliği ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki yeni kabine listesi ne zaman açıklanacak? Yeni kabine değişikliği oldu mu?

Yeni kabine listesi merak ediliyor. AK Parti bugün 7. olağan kongresi gerçekleşirken, bir yandan da yeni kabine değişikliği detayları sorgulanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da olası kabine değişikliği ile ilgili “yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Peki yeni kabine listesi ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi 2021 süreci hakkında merak edilenler…

YENİ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ MERAK EDİLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal dün yaptığı açıklamada olası kabine değişikliğine ilişkin, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

YENİ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı yeni kabinesini açıklamadı. Kabile değişikliğinin kongreden sonraya kaldığı belirtiliyor Kulis bilgilerine göre, parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeni kabinenin biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var.

Yine kulis bilgilerine göre, 6 veya 7 bakanlıkta bir değişim olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm Kültür, Çevre Şehircilik, Aile Çalışma gibi. Bu birleşmelerin "İş yükü çok fazla oluyor" denildiği için Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir karar çıkacağı da oldukça yüksek bir ihtimal.