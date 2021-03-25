Yeni Jaguar F-PACE 1.3 milyon TL'ye yola çıktı!

Jaguar’ın SUV’u Yeni Jaguar F-PACE sportif çizgileriyle ön plana çıkıyor. Yeni çift “J” blade signature farlar dikkat çekerken, entegre egzoz kaplamaları yeniden tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor. Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE modelini anımsatan yeni stop grubu, aracın genişliğini vurgularken, yeni tampon tasarımı ve yeni bagaj kapağı da Yeni Jaguar F-PACE’e daha güçlü bir görünüm sunuyor. R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan Yeni Jaguar F-PACE, daha performans odaklı bir görünüme kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar aracın etkileyici duruşuna katkı sunuyor.

Yakıt Tüketimi ve sürüş dinamikleri



Otomobil, 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 204BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor. Intelligent Driveline Dynamics özellikli Jaguar Dört Çeker sistemi, çekiş gücünü kaybettikten sonra devreye giren sistemlerin aksine, tutuş kaybedilmeden önce kontrolü ve dengeyi korumak üzere torku ön tekerleklere öncelikli olarak yönlendiriyor. Tamamen dinamik performans ve en iyi yakıt ekonomisi arasından seçim yapmanızı sağlayan Jaguar Drive Control, Dynamic modda daha hızlı, Eco modda ise daha erken vites değiştirme gerçekleştiriyor. Yağmur, Buz, Kar Modu zemin tutuşunun zayıf olduğu durumlarda daha yumuşak bir ilerleme karakterini kullanıcısına sunuyor.



Yeni Pivi Pro



Jaguar F-PACE, bir dizi yeni teknolojiyi destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip. Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90'ına erişebilmesine olanak tanıyor.

Segmentinde ilk olarak sunulan Aktif Yol Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli olarak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izlerken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken ses dalgalarını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini daha da artırmak için kabini istenmeyen motor gürültüsünden izole ediyor.