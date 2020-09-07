Yeni işe başlayana erken emeklilik! 12.5 yılla emeklilik mümkün mü?

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler emekliliği zorlaştırsa da bazı durumlarda erken emekli olabilmek mümkün. Erken emekli olabilmek için de en önemli faktör ilk sigortaya giriş tarihi. Peki, 12.5 yılla emeklilik mümkün mü? İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir? Emekli olabilmenin şartları ne? Ne zaman emekli olurum diyorsanız işte emeklilik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Çalışan hemen hemen herkes emekli olacağı günü hayalini kurar. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemeler bunu zorlaştırsa da bazı durumlarda yaştan dolayı erken emeklilik imkanı var. Bu durumda ilk sigorta ya giriş tarihi kilit öneme sahip. Peki, 12.5 yılla emeklilik mümkün mü? İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir? Emekli olabilmenin şartları ne? Ne zaman emekli olurum diyorsanız işte emeklilik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

12,5 YILLA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Sosyal güvenlik sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemeler emekli olmayı güçleştirdi. Emeklilik için hem yaş şartı hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı yükseldi. Ancak bazı koşullar yaştan dolayı erken emeklilik imkanı tanıyor. Buna göre ilk sigortaya giriş tarihi önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk defa işe giren erkekler, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 günle (12.5 yıl) ile emekli olabiliyor.

12,5 YILLA EMEKLİLİK FIRSATI

12.5 yılla emeklilik, 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Yani genelde 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar için geçerli olan erken emeklilik hakkı, bu tarihten sonra işe başlayanları da kapsıyor.

KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. Özetlersek, erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emeklilikleri olabiliyor.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SÜRE NEDİR?

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Kısmi emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008’den sonra 5400 güne yükseliyor. Burada 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi gerekiyor.

BAĞKUR'DAN EMEKLİ OLMAK YAŞ FAKTÖRÜ