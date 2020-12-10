Yeni iş fırsatı! Vergi yok, indirim var

Herkes yapabilir. Para ödenmesi yapılmıyor. Çok az sermeye yaterli oluyor. Ofis açmaya gerek yok. Çalışanlar da ikinci bir iş olarak yapabilirler. Yeni başlayanlar için pek çok avantaj sağlanıyor. Vergiden muafiyet söz konusu. Burada 22o bin TL sınırı bulunuyor. Talep ise bir hayli fazla. Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirilen süreler arttı. Evde geçen zaman artarken ek iş fırsatları da gündeme geldi. Bunlardan öne çıkanı evde üretilen ürünlerin internet siteleri üzerinden ülkenin dört bir yanına pazarlanması. Son yapılan yasal düzenlemeler de bu anlamda aile bütçesine katkı sağlayan girişimleri destekliyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Milyonlarca kadın, hem ev ekonomisine destek olmak hem de ekonomik özgürlüğünü kazanmak adına evde üretim yapıyor. Bunlar genellikle el işi ürünler oluyor. Yani örgü, dantel, hasır, sepet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, turşu, sirke, salça, tarhana, erişte, mantı, boyama ve hatta seramik işleri bile var. İnternetten satış imkanlarının artması ve satış yapılabilen sitelerin çeşitlenmesi de kadınların çalışma hayatına adım atmasını kolaylaştırıyor.

220 bin TL sınırı

Pandemi döneminde evde geçirilen vaktin çoğalması ve geçtiğimiz günlerde getirilen vergi muafiyeti de evden üretimi teşvik ediyor. 1 Ocak’ta devreye girecek düzenlemeye göre; evde üretip internetten satanlardan Gelir Vergisi alınmayacak. Bunun için gelirin yıllık 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Üstelik bu muafiyetten başka bir işte çalışanlar da faydalanabiliyor. Peki son dönemde kadınlar en çok hangi alanda üretim yapıyor? Bu ürünleri nerelerde satıyor? E-ticaret sitelerinde dükkan nasıl açılır?

İşte evde üretip satmak isteyenler için hazırladığımız rehber...