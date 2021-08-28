Yeni iPhone için tartışmalara son verecek iddia!

Bir süredir gündemde yeni iPhone serisinin adının ne olacağı vardı. Bir kesim yeni iPhone'ların uğursuz olduğu için '13' olarak adlandırılmayacağını söylerken bir diğer kesim adının iPhone 13 olacağını söylüyordu. İşte bu tartışmalara son verecek bir gelişme yaşandı.

Apple merakla beklenen yeni iPhone serisi hakkında iddialarla yine gündeme geliyor. Daha önce pek çok özelliği hakkında fikir edindiğimiz iPhone serisi için her şeyin kesinleşmesi için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor ancak ortaya çıktığı kadarıyla yeni telefon serisi 'iPhone 13' olarak adlandırılacak.

APPLE'IN YENİ CİHAZININ iPHONE 13 OLARAK ADLANDIRILACAĞI KESİNLEŞİYOR

Bir görsel ile iPhone 13 etiketinin görünmesini sağlayan paylaşım, DuanRui imzalı olarak karşımıza çıkıyor. DuanRui daha önce de başka sızıntılarla internet aleminde yerini almıştı.

Öte yandan iPhone 13’lerde yeni bir özelliğin devreye alınacağı ortaya çıkmıştı. Koronavirüs güncellemesi olarak adlandırılan adımın, maske takılıyken ya da camları buğulanmış halde Face ID kullanmak isteyenlerin işine geleceği aktarılıyor. Zira gözlükler buğu olduğunda ve maske takılıyken iPhone’ın ekran kilidini Face ID ile değil ekran için oluşturulan şifre ile açılıyor. milliyet.com.tr