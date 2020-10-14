Yeni Hyundai i20’nin fiyatı belli oldu

Yeni Hyundai i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL ile 231 bin TL arasında değişiyor. Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan yeni i20 ilk kez 2008 yılında tanıtıldı ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlandı. “Duygusal Sportiflik” temasıyla tamamen yenilenen üçüncü nesil i20’den ülkemizde yıl sonuna kadar 5 bin adet satış hedefleniyor.

Dizel yerine hibrit versiyon

Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor. Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşmış. Bagaj hacmi ise 51 litre artarak 352 litreye çıkmış. İhtiyaç halinde katlanan arka koltuklar ise yatırıldığı zaman toplam 1.165 litre hacim sunuyor.Kullanıcılarına siyah tavan renk opsiyonuyla beraber 17 farklı renk kombinasyonu sunan araçta 17 inçlik şık jantlar da mevcut.

Yeni platformmotorları

Hyundai’nin izmit fabrikasında ürettiği i20 modeli, BC3 kasa koduyla ve yeni bir platform ile geliyor. Model için özel olarak geliştirilen bu platform, daha rijit ve daha dinamik bir sürüş için ekstra mukavemetli çelikten üretiliyor. Hyundai, ikinci jenerasyona göre güç paketlerinde de yenilenmeyi tercih etmiş. Daha önce de kullanılan 1.4 litrelik 100 PS’lik atmosferik motor, bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 6 ileri otomatik şanzıman, ikinci jenerasyondaki (2014-2020 arası) 4 ileri otomatik versiyona göre yüzde 9’a kadar daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih edilebilirken, eklenen en önemli özellik ise 48V hafif hibrit sistemi.Bu motor 0,4kW gücünde 48 Volt’luk Lityum-İyon bataryaya sahip. Bu batarya, aracın stepne havuzunda konumlandırılmış ve kullanılan sistem 12kW gücündeki hibrit jeneratörü ile kayış sistemini tahrik ediyor. Araçtaki 48V hibrit sistemi, ilk marş harici start esnasında kayışı tahrik ederek motorun ideal yanma öncesi konumuna gelmesini sağlıyor. Böylece, motoru daha erken devreden çıkartmak, daha yüksek devirde devreye almak, motoru rölantiye alarak ya da kapatarak süzülme yapmak mümkün oluyor. Normal 1.0 litre turbo motora kıyasla yüzde 10’a kadar daha az yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde ilklerden.

İzmit’e bir model daha geliyor

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, yeni modelin basın toplantısında şunları kaydetti:“Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesismi olarak Hyundai Assan İzmit Fabrikamız’da tam 23 yıldır üretim gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 2 milyon adetten fazla aracı bantlarımızdan indirdik. Şu an ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimizi Türkiye kadar Avrupa , Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz,

Bizi en çok heyecanlandıran model ise elbette B-SUV olacak. Yeni i20’nin platformu üstüne geliştirilen bu aracımızın üretimine 2021 yılı Mart ayında başlayacağız. Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz. İsmini ve detaylarını daha sonra açıklayacağız.”