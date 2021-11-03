Yeni Honda Civic'in fiyatı belli oldu!

Honda’nın sedan segmentindeki ı temsilcisi olan Civic modelinin 11’inci nesli Türkiye yollarına çıkıyor. Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı başaran Honda’nın ürün gamındaki en uzun soluklu model olan Civic, Honda mühendisleri tarafından insana fayda odaklı yaklaşım kapsamında geliştirilmeye devam ediyor. İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic Sedan; 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

3 bin adet satacak



Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, sadece ürün gamı ile değil, Honda'nın Türkiye'deki güçlü varlığı ile de hedeflerine ilerlediklerini ve "Honda ile Gelecek" mottosuyla birçok yeniliği hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. “Yakın zamanda City ve Accord'un tamamen Türkiye pazarı için geliştirilerek satışa sunulduğunu belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye’ye özel LPG versiyonunun da başarısına dikkat çekti.

Bu alanda Kocaeli’nde LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını belirten Kılıçer, “Civic Sedan’ın LPG’li versiyonu Türkiye’de önemli başarı grafiklerine sahip. Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo LPG versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer ayrıca segmentine liderlik eden ve müşterilerin yoğun ilgi gören 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini belirtti.



Standartlar yükseldi



Yeni nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip olması ile dikkat çekiyor. Honda’nın insan odaklı tasarım yaklaşımı ile geliştirilen 11’inci nesil Civic Sedan’da teknolojik özellikler de sürücüye fayda sağlamak için kullanılıyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak bugüne kadarki en gelişmiş Civic ortaya çıkarken; standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.

Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği yer alıyor. Yeni nesil Civic Sedan’da sürücü ve yolcu güvenliği için alınan tedbirler de dikkat çekiyor. 11’inci nesil Civic Sedan sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Honda’nın gelişmiş sürüş destek teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi sunuluyor.

Önceki nesil modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenebiliyor. Yeni nesil Civic Sedan, Metalik Sis Mavi, Metalik Meteor Gri ve Metalik Kiraz Kırmızı gibi yeni renklerinin yanı sıra Platin Beyaz, Metalik Gümüş Gri ve Kristal Siyah olmak üzere toplam altı farklı gövde rengiyle 13 Kasım 2021 tarihinde yollara çıkacak.