Zam oranı belli oldu! Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? 2021 hemşire maaşı...

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve sözleşmeli personelin de zam oranı netleşmiş oldu.
Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.
YENİ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? İŞTE 2021 HEMŞİRE MAAŞI
2021 MEMUR MAAŞLARI
UNVAN VE DERECE
2020 Temmuz
2021 Ocak
Vali
13.818
14835
Genel müdür (1/4)
13.891
14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
7.301
7.839
Memur (Lisans - 9/1)
4.509
4.841
Öğretmen (1/4)
5.634
6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
12.712
13.648
Başkomiser (3/1)
7.296
7.833
Polis memuru (8/1)
6.388
6.859
Uzman doktor (1/4)
8.675
9.314
Hemşire (Lisans - 5/1)
5.465
5.868
Mühendis (1/4)
7.452
8.001
Teknisyen (Lise - 11/1)
4.692
5.038
Araştırma görevlisi (7/1)
7.075
7.596
Vaiz (1/4)
5.854
6.285
Avukat (1/4)
7.115
7.639
En düşük memur maaşı
4.230
4.542