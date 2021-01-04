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Zam oranı belli oldu! Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? 2021 hemşire maaşı...

04 Ocak 2021 Pazartesi - 12:45 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 12:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memurun zam oranı da kesinleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Peki, Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 hemşire maaşı...


Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte  2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu.  2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve sözleşmeli personelin de zam oranı netleşmiş oldu.
 
Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
 
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.
 
YENİ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? İŞTE 2021 HEMŞİRE MAAŞI
2021 MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE

2020 Temmuz

2021 Ocak

Vali

13.818

14835

Genel müdür (1/4)

13.891

14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

7.301

7.839

Memur (Lisans - 9/1)

4.509

4.841

Öğretmen (1/4)

5.634

6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

12.712

13.648

Başkomiser (3/1)

7.296

7.833

Polis memuru (8/1)

6.388

6.859

Uzman doktor (1/4)

8.675

9.314

Hemşire (Lisans - 5/1)

5.465

5.868

Mühendis (1/4)

7.452

8.001

Teknisyen (Lise - 11/1)

4.692

5.038

Araştırma görevlisi (7/1)

7.075

7.596

Vaiz (1/4)

5.854

6.285

Avukat (1/4)

7.115

7.639

En düşük memur maaşı

4.230

4.542

 
 

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