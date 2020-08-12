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Yeni Hayat'tan ses getiren tanıtım!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:55 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:55

Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat, yakında Kanal D'de başlıyor!


Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği diziden bir tanıtım daha yayınlandı. 
 
Pandemi nedeniyle tüm önlemlerin alındığı sette çekimler devam ederken dizinin oyuncuları objektif karşısına geçip poz verdi. Setteki neşeli anlar ve ekibin uyumu fotoğrafa yansıdı.
 
 
Korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alan dizi, tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplayacak.
 
Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.
 
Yeni Hayat, yakında Kanal D'de başlıyor!
 

 

 
 

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