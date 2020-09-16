Yeni Hayat’ta Müslüm Gürses sürprizi...

anal D’nin Perşembe akşamı 3’üncü bölümüyle ekrana gelecek dizisi “Yeni Hayat”, izleyicinin beğenisini kazandı. Farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla tam not olan dizi, aksiyon sahneleri ile de dikkat çekiyor.Bordo bereli iken artık koruma olarak hayatını kazanmaya başlayan Adem’i canlandıran Serkan Çayoğlu, tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmıyor. Yeni Hayat’ın heyecan yaratan o sahnelerine sosyal medyada da çok konuşuluyor. Dizinin yeni bölümüne iş insanı Timur’u canlandıran Tayanç Ayaydın da çatışma sahnesiyle damga vuracak. Timur, karısı Yasemin’i (Melisa Aslı Pamuk) korumak için ateş altında kalacak.
Müslüm Gürses’li tanıtım!
Yeni Hayat’ın 3’üncü bölüm tanıtımında Müslüm Gürses’in yorumladığı Gönül şarkısı kullanıldı. Aksiyon ve romantizmin bir arada yer aldığı, Gönül’le taçlanan tanıtımla 3’üncü bölüm şimdiden merak uyandırdı. Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımını Ojo Pictures’ın, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de…