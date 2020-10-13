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- Yeni Hayat 7. Bölüm Fragmanı - 2
Yeni Hayat 7. Bölüm Fragmanı - 2
13 Ekim 2020 Salı - 16:39 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 16:46
Yasemin'in Adem'e olan ilgisi dikkat çekmeye başlıyor. Aşk bacayı sarıyor... Öte yandan Nevin'in büyük yalanı ortaya çıkıyor. Peki Timur, Nevin'den ne isteyecek? ikili arasında nasıl bir konuşma geçecek?
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