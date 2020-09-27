Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni Hayat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya gibi güçlü oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Yeni Hayat'ın 5. bölüm fragmanına heyecanlı anlar yansıdı.

Her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve büyük beğeni ile takip edilen Yeni Hayat'ın yeni bölüm fragmanında Yasemin'i korumaya çalışan Adem büyük oyunu çözüyor. Yasemin'in planını öğrenen Adem, ailesi korumak ister.

YENİ HAYAT'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adem ve Yasemin, telefonlarına gelen görüntüleri kimin gönderdiğinin peşindedir. En şüpheli kişi ise Gökçe'dir. Adem, kimin şantaj yaptığını öğrenmek için Ayhan'dan destek ister. Kunduzi ise Adem'i peşini bırakmaz. Ece'nin hayatı tehlikeye girer. Tüm bunlar yaşanırken Adem ve Yasemin birbirine karşı koymak için mücadele verir. Ancak Yasemin, Adem'in ailesini de alarak hayatlarından çıkmasını ister.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun yaptığı, senaryosu Elif Usman tarafından kaleme alınan Yeni Hayat yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!