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Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

21 Eylül 2020 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 17:11

Yeni Hayat dizisinin yeni bölümünde Adem, Timur'un ailesini koruduğu sırada yaralanıyor.


Yasemin, Adem'e geçmişte neler yaşadığını anlatmaktadır. Timur'un kendisini evliliğe devam etmesi için zorladığından bahseder. İlk etapta Timur'u sevdiğinden bahseden Yasemin, Timur'un nasıl değiştiğini anlatır. Kardeşiyle kendisini tehdit ettiğini de söyler. Adem, Yasemin'in söylediklerini şaşkınlıkla dinler.
 
Bu sırada hem Adem'in, hem de Yasemin'in telefonlarına bir fotoğraf düşer. Fotoğrafta ikisinin fazla samimi olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf her ikisini de ipe götürebilecek derecede tehlikelidir.
 
Yeni Hayat yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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