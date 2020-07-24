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Yeni Hayat 1. Bölüm Fragmanı
24 Temmuz 2020 Cuma - 18:47 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 18:47
Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un olduğu, yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın üstelendiği Yeni Hayat yakında Kanal D'de başlıyor!
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- Yeni Hayat 1. Bölüm Fragmanı