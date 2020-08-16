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Yeni Hayat 1. bölüm 2. fragman yayınlandı!

16 Ağustos 2020 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 16:55

Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi Yeni Hayat’tan 2. Fragman geldi.


Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği diziden 2. fragman geldi.

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