Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği diziden 2. fragman geldi.
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Yeni Hayat 1. bölüm 2. fragman yayınlandı!
16 Ağustos 2020 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 16:55
Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi Yeni Hayat’tan 2. Fragman geldi.
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