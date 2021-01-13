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Yeni harita yayınlandı! Türkiye ve Azerbaycan...
Moskova'da imzalanan anlaşmanın detayları belli oluyor, Kommersant gazetesi Türkiye ve Azerbaycan'ı doğrudan bağlayacak yeni haritayı bugün sayfalarına taşıdı.
Dağlık Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona erdi, 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasının ardından hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni imzalar atıldı.
Dağlık Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona erdi, 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasının ardından hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni imzalar atıldı.