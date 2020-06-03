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Yeni genelge yayınlandı! Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor

03 Haziran 2020 Çarşamba - 11:41 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 11:50

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler hizmete başlayabilecek.


Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine, Kültür ve Turizm  Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde  gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemler, 12  Mayıs'ta yayımlanan genelge ile belirlenmiş ancak tesis içerisinde çocuklara  ayrılan oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi gibi alanların hizmete  açılamayacağı kararı verilmişti.
 
Genelgede değişikliğe gidilerek otel bünyesindeki mini kulüpler,  bundan böyle hijyen kuralları çerçevesinde minik misafirlerini kabul edebilecek.
 
Otellerdeki kreşler ise normalleşme sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslardaki hijyen ve sağlık  kurallarına göre hizmet verecek.
 
 Çocuklar için el antiseptiği bulundurulacak
 
Mini kulüplerin kapasiteleri, sosyal mesafe düzenlemelerine uygun  olarak belirlenecek, çocuklar rezervasyonla kabul edilecek.
 
 Çocukların oyun ve yemek masaları, bireysel oyun alanları varsa  yataklarının arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.
 
Mini kulübe girişte, çocukların temassız ateş ölçümü yapılacak. Ateşi  38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük,  iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal,  nefes darlığı gibi belirtileri olan çocuklar, aileleri ile irtibata geçilerek  sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
 
Kulübün giriş ve çıkışlarında, çocukların el hijyeni için el  antiseptiği bulundurulacak. El antiseptikleri çocukların ulaşabilecekleri yerlere  konulacak ve çocukların, personel gözetiminde bunları kullanması sağlanacak.
 
Üniteler, sık sık kapı ve pencereleri açılarak havalandırılacak. Bu  ünitelerde klima ve vantilatör gibi doğal olmayan havalandırma yöntemleri  çalıştırılmayacak.
 
Çocukların sık sık dışarı çıkması ve açık alanda daha çok etkinlik  yapmaları sağlanacak. Bu etkinliklerde de sosyal mesafe kurallarına uyulacak.
 
 Sert yüzeyler, deterjanla temizlik sonrası 1/100 oranında  sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Çamaşır suyu kullanımının  uygun olmadığı yüzeylerde yüzde 70 alkol içeren ürünlerle hijyen sağlanacak.
 
Halı, koltuk gibi yüzeyler, su ve deterjan veya makineyle yıkanacak  veya sıcak buhar sistemiyle temizlenecek.
 
 Oyuncaklar, hobi malzemeleri ve çocuk oyun parkı donanımları sık sık  su ve deterjanla yıkanacak ve sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek  kurutulacak. Sık temizliği ve hijyeni mümkün olmayan pelüş oyuncaklar  kaldırılacak.
 
Oyuncakların tekrar kullanılabilmesi için temizlenmesi gerektiğinden,  yeterli sayıda oyuncak bulundurulacak.
 
Görevli personel, çocukları, sosyal mesafeyi korumaları ve bulaşı  riskini artıran fiziksel faaliyetlerde bulunmamaları konusunda uyaracak. Kulüp  programları bu esasa göre düzenlenecek.
 
Çocukların tuvalet öncesinde ve sonrasında ellerini yıkamaları  sağlanacak, tuvaletlerin hijyenine dikkat edilecek.
 
Hamamlar ve saunalara düzenleme
 
Öte yandan genelge değişikliğiyle otellerin hamam, sauna, masaj  ünitelerinin hizmet verebilmesi için Sağlıklı Turizm Sertifikası bulundurması  şartı da kaldırıldı.
 
Buna göre otellerin  hamam, sauna, masaj üniteleri, İçişleri  Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslar uyarınca  hizmet verebilecek.
 
  
 

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