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Yeni genelge! 32 ile gönderildi! Döviz açıklaması, artık...

26 Ekim 2021 Salı - 11:18 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 11:18

İçişleri Bakanlığının PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik genelgesine göre, yol kontrollerine ağırlık verilecek, sınır hattındaki önlemler gözden geçirilecek ve özellikle esnaf, teröristlerin yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak.


İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemek için aldığı  tedbirler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32  ile genelge gönderdi.
 
Genelgede, operasyonlarla PKK'nın eylem gerçekleştiremez hale  getirildiği, örgütün barındığı, kış üslenmesini geçireceği yaklaşık bin sığınak,  mağara ve yer altı deposunun imha edildiği hatırlatıldı.
 
Operasyonlarla aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu  çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekilen genelgede,  kırsalda hareket kabiliyeti kalmayan örgütün daha fazla kayıp vermesinin önüne  geçmek amacıyla örgüt elebaşları tarafından mensuplarına kış üslenmesi  hazırlıklarına başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.
 
Genelgede, PKK'nın iş birlikçilerle irtibatı sürdürerek kış  üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve  çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği  vurgulandı.
 
ALINACAK ÖNLEMLER
 
Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam  malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca  örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da  vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.
 
Aralarında köy ve dağ yollarının da bulunduğu bölgelerde örgütün  lojistik faaliyetine ilişkin şüpheli araçlarda arama yapılacak, buralardaki  devriye sayısı artırılacak.
 
PKK'nın faaliyetlerine karşı istihbarat çalışmalarına ağırlık  verilecek, özellikle yayladan dönüşlerde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü  mensuplarınca alınması ihtimaline karşın vatandaşlardan yaylada erzak  bırakmamaları istenecek.
 
Bu süreçte sınır hattındaki tedbirler gözden geçirilecek, PKK'lıların  tespiti amacıyla Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi  (KGYS) etkin kullanılacak.
 
Örgütün sözde güvenli gördüğü evler ve kışı geçirmeyi planladığı  yerlere insansız hava araçlarından, insanlı keşif uçaklarından da yararlanılarak  nokta operasyonlar düzenlenecek.
 
PKK mensuplarının aileleri ile irtibat kurularak teröristlerin teslim  olmaları konusundaki ikna çalışmalarına devam edilecek.

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