Yeni Ford Fiesta ‘Hibrit’ yola çıkıyor

B segmenti modellerinden Ford Fiesta farklı model seçenekleri ile tanıtıldı. Trend, Titanium, ST ve Active modellerinin her biri daha fazla renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanısıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile büyüyor.

LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. 1 Yeni Fiesta’da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.



Otomatik sistemler



Elektrikli güç ve aktarım organları yeni Fiesta’nın yakıt verimliliğini artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan sunuyor. Ford’un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta’nın takdir edilen sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor.

Söz konusu teknoloji Ford’un Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor. BISG ayrıca motor ile entegre olarak, depolanan enerji ile normal sürüş ve hızlanma sırasında torka yardımcı olarak ve aracın elektrikli yardımcı donanımlarını çalıştırarak hareketlendirme görevi görüyor. Bu teknoloji, motoru 350 milisaniye gibi kısa bir sürede yeniden çalıştırabiliyor; daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için aracın debriyaj pedalına basılıyken ve vitesteyken yavaşlayarak 25 km/s’nin altında bir hıza düşmesi ve durması gibi durumlarda motoru durdurmak için Otomatik Başlat-Durdur sistemini devreye sokuyor.



Motorlar cimrileşti



Yeni Fiesta’nın 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor. Fiesta’nın 4.9l/100 km WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km‘den 2 başlayan CO2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125 PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde 5 oranında iyileştirme sağlıyor.Buna bağlı olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10’a kadar tasarrufu mümkün kılıyor.

5.2 l/100 km yakıt verimliliği ve 117 g/km’den başlayan CO2 değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor; ayrıca optimum sürüş deneyimi için kusursuz vites değişimini mümkün kılıyor. Fiesta 125 PS 1.0-litrelik EcoBoost Hibrit’in tasdiklenmiş CO2 emisyon miktarı 111-138 g/km ve tasdiklenmiş yakıt verimlilik oranı 4.9-6.1 l/100 km WLTP’.