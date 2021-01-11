Yeni Fiat Egea ailesi satışa çıktı!

2015 yılından bu yana ezber bozarak; Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını açık ara korumaya devam eden, Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea Model Ailesi’nin yenilenen versiyonları ülkemizde satışa sunuldu.Online basın toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da lider olarak kapatmaktan ve Egea’nın 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Lider Egea’nın, lansmanından bu yana Fiat markasının otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam ettiğini vurgulayan Aytaç, “İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan Egea, Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirildi ve çok sevildi. Sunduğu fiyat / fayda dengesiyle çok iddialı bir otomobil olan Egea 5 senedir zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi segmentinde aldığı yüzde 15’lik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı model ailesinin gücünü bir kez daha yansıtıyor.Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli “Egea Cross” ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz.” diye konuştu.Aytaç 2021’de minimum 120 bin araç satmayı hedeflediklerini, toplam pazarın 700-750 binler seviyesinde olmasını öngördüklerini belirtti.

130.9 bin TL’den başlıyor



Yenilenen Egea Ailesi ve Egea Cross’un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını belirten Aytaç Egea Ailesi’nin, 130 bin 900 TL’den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross‘un ise 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu söyledi.Araçlar ilk etapta manuel vitesle gelecek ardından otomatik vites devreye girecek. Tamamen yenilenen Egea model ailesi Easy (Sedan) / Street (diğer gövdeler), Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarıyla buluşuyor. Fiat Egea Ailesi, tüm yolcularına çok geniş bir iç alan sunmaya devam ederken, iç hacim konusunda sınıfının en iyi değerlerinden birini sunarak hem ön hem de arka yolculara geniş bir diz mesafesi sağlamayı da sürdürüyor. Ailenin tamamında, yeniden yorumlanan ön ızgara ve yeni yaklaşıma işaret eden Fiat logosu yer alıyor. Farları yeniden tasarlanan model ailesinin tüm gövde seçeneklerinde seçilebilen hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aktif güvenliği de artırıyor. Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen tasarımda, donanım seviyelerine göre değişen, modern görünümlü yeni 16 inç ve elmas kesim 17 inç alaşım jantlarla da dikkat çekiyor. Egea Ailesi’nin iç mekanında ise daha önce kullanılan göstergenin yerini Egea’ya özel tasarlanan yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli alıyor. Yeni dijital gösterge, 10 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni 5’inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışıyor.



Yeni Egea Cross



Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, Tofaş’ta üretilen ilk crossover modeli olmasının yanında; yeni bir hedef kitleye yönelik, çok yönlü bir otomobil olarak da ön plana çıkıyor. Egea Cross, güçlü ve cesur tasarım hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara görünümü ile bir crossover modelde olması gerektiği gibi geniş ve heybetli görünüyor. Yeni süspansiyon yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Tüm Cross versiyonlarında standart sunulan tavan rayları sayesinde Egea Cross, hatchback muadiline göre toplamda 7 cm yükselmiş oluyor. Street, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Cross, güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastikleriyle de gerek tasarımsal gerekse işlevsel farkını ortaya koyuyor.



Daha Düşük Yakıt Tüketimi



Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor. Yeni 1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.