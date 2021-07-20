Yeni Fabia geliyor

Çekya’da Mlada Boleslav’da üretilen FABIA için 110 milyon Euro yatırım yapılarak üretim tesisi kapsamlı bir şekilde yenilendi. Yeni nesil FABIA’nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.Dördüncü nesil FABIA, önceki nesillerin başarısını daha ileriye taşımayı hedefliyor. 1999’da tanıtılan ilk FABIA en çok satan B segmenti araçlardan biri olarak 1.7 milyon adetlik satışa ulaştı. 2007’de tanıtılan ikinci nesil model de 1.7.milyon adet satılırken, 2014’te gösterilen üçüncü nesil FABIA ile birlikte bu model dünya çapında toplam 4.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak OCTAVIA'nın ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

Araç genişledi

MQB-A0 platformuna geçiş yapan FABIA, sınıfının en geniş otomobil i olmasının yanında daha fazla konfor, daha dinamik sürüş, yeni güvenlik ve asistan sistemleri sunacak. FABIA, SCALA ve KAMIQ modelleriyle aynı üretim hattından çıkıyor. Üretim hattının yanı sıra diğer atölyelerde de yapılan çalışmalarla birlikte sayısız kompleks üretim adımları artık robotlarla gerçekleştiriliyor. Dördüncü nesil FABIA çekici tasarımıyla bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak. FABIA yeni nesil modelle ilk kez dört metrelik uzunluğu aşarak daha da fazla yaşam alanı ve bagaj hacmi sunacak.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 44 Yetkili Satış & Servis, 1 Yetkili Satıcı, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.