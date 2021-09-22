Yeni Express Combi ve Van Türkiye'de satışa çıkıyor!

1,91 m yükleme uzunluğuna sahip 3,3 m³’lük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla geniş yükleme alanını sunan Yeni Express Van lansmana özel 159.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları kaydetti:

"Hafif ticari araç pazarı toplam pazardan yüzde 22 pay alıyor. Minivan segmenti ise, yüzde 50'si Combi ve yüzde 12'si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62'lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault’nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi & Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express’in ardından Renault’nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz.”



Yükleme kapasitesi ve kolaylığı



Yeni Express Combi ve Express Van, boyutlarıyla öne çıkıyor. Son derece geniş kapı eşikleri ile araç içine erişim kolaylaşıyor. 71,6 cm'lik yan kapı açıklığı sunan modellerden Express Van, segmentinde bu alanda lider konumda bulunuyor. Yeni Express Combi 800 litre bagaj hacmiyle işlevselliğini destekliyor. Söz konusu hacim 3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 1.189 mm minimum bagaj zemini uzunluğu (arka koltuk sırtlığına kadar) sınıfında iddialı değerler olarak öne çıkıyor. Express Combi, toplamda 4 tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunuyor. Arka koltuklar tek parça halinde tamamen katlanarak ek kargo alanı sağlıyor. Yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de ISOFIX bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu bağlanabiliyor.



Express Van ölçüleri



4,39 m uzunluğundaki Yeni Express Van, 1,91 m yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kg’a kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 48 litre depolama alanı ve 3,3 m³ kargo hacmiyle ihtiyaçlara cevap veriyor. 1,91 metre ile sınıfının en iyi araç uzunluğu ile yükleme uzunluğu değerini sunan yeni Express Van, güvenli ve kolay yükleme için yerde altı, yanlarda dört adet kanca ve yükleme bölümü aydınlatması ile donatılıyor. 3 düğmeli sustalı anahtar uzaktan kapı açma ve kilitleme imkânı sunarken, aracın kargo alanının kilidinin ön kabinden bağımsız olarak açılmasını da sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan kauçuk zemin kaplaması ile işlevsellik daha da artıyor.



Hayatı kolaylaştıran teknolojiler



Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor: Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi’de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor. Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.