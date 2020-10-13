Yeni Evoque elektrikli geliyor

Yeni Range Rover Evoque, Plug-In Hybrid versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Evoque Plug-In Hybrid, 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama 1.4 litrelik bir yakıt tüketim değerine sahip. 1.5 litrelik Plug-In Hybrid motor, Yeni Range Rover Evoque’u 6.4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Yeni Range Rover Evoque Plug-In Hybrid’in pilleri 32kW DC şarj ünitesi ile 0’dan %80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşıyor. Kompakt yapısı ve son nesil teknolojileriyle şehir hayatına mükemmel bir uyum sağlayan Yeni Range Rover Evoque, Plug-In Hybrid teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte içten yanmalı motorunu çok daha az çalıştırarak yakıt tasarrufuna yardımcı oluyor.

3 farklı sürüş modu

Otomobil şehirde ya da uzun yolda seçilebilen üç farklı sürüş moduyla ihtiyaç duyulan performansı sunuyor. ‘Hybrid’ modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Sessiz ve emisyonsuz sürüş isteyenler ise tamamen elektrikle yol alınabilen ‘EV’ modu tercih edebiliyor. ‘Save’ modunda ise Yeni Range Rover Evoque Plug-In Hybrid, akünün şarjını çok fazla tüketmeyerek içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriyor.

Plug-In Hybrid Teknolojisi

Yeni Range Rover Evoque, plug-in hybrid teknolojisini barındıracak şekilde tasarlanan Land Rover’ın Premium Transverse Mimarisi kullanılarak üretildi. Premium Transverse Mimarisi sayesinde bataryalar, iç mekandan ödün vermeden kabin tabanının altında akıllıca saklanabiliyor.Arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon batarya, 12’li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluşuyor. 6mm kalınlığındaki çelik alt koruma sayesinde Yeni Range Rover Evoque Plug-In Hybrid, her türlü arazi ile başa çıkabilirken, bataryasını da gelecek darbelerden korumuş oluyor. Araçta Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü gibi sistemlere standart olarak yer alıyor.