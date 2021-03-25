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Yeni evine taşınabilmek için bakın ne yaptı? İlçe halkı ayağa kalktı

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 17:57 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 17:57

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 yaşındaki kokar ağacının kesilmesi tepki çekti. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Konuyu encümene taşıdık. Ağacı kesmeden önce keşke bize haber verselerdi dedi.


Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP İlçe Teşkilatı'nda görevl bir kişinin İspat Cami Mahallesi Esnaf Odaları Sokak üzerindeki evine taşındığı sırada kokar ağacını izinsiz kestiğini ifade etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kesilen ağaç için tutanak tuttuğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, Orman Haftasında gerçekleşmesine üzüldük. CHPli yöneticinin topluma ayna olması gerekirdi. Evini rahat taşıyabilmek için 15 yıl önce belediyenin diktiği bir ağaç katledildi. Hiçbirimizle istişarede bulunmadan, Keşan halkının hassasiyetini dikkate almadan düşüncesizce yapılmış bu eylemi, vahim buluyor ve kınıyoruz dedi.
 
KEŞAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ
 
Konuyu encümene ardından da meclise taşıyacaklarını kaydeden Başkan Helvacıoğlu, Doğayı önemsiyoruz. Koranvirüs sürecinde doğaya daha sıkı sarılmamız gerekirken bu durum, kabul edilemez. Eylemi gerçekleştirenler ile CHP İlçe Başkanlığı, Keşan halkından özür dilemeli. Onlarca ağaç dikilebilmesi için CHPnin kampanya başlatması gerektiğine inanıyorum diye konuştu.    
 
ÇEVRE VE DOĞA ÇOK ÖNEMLİ
 
Çevre ve doğayı göreve geldiklerinden beri önemsediklerini belirten Başkan Helvacıoğlu, İki yılda halkımıza 7 bin fidan dağıttık. Çalışma yaptığımız her yerde ağaçlarımızı, kesmemek için özel makineyle yerinden söküp, başka yere taşıdık. Keşana kent ormanı kazandırıp yeşillendirmek için emek veriyoruz ifadelerini kullandı.     
 

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Edirne Keşan Mustafa Helvacıoğlu
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