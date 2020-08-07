Yeni eve taşınmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Taşınma işleri her zaman büyük efor gerektirir. İyi bir nakliye şirketi bulunacak, eşyalar özenle toparlanıp kolilenecek, araçlara yüklenecek ve yeni evde yeni düzen kurulacak. Bu telaşın içinde gözden kaçan bazı detaylar da olabiliyor. Özellikle elektrik ve su gibi bazı ihtiyaçlarla ilgili yapılacakları henüz eve taşınmadan ayarlamak gerekiyor.

Yeni bir ev yeni bir muhit yeni başlangıçlar getirirken bu başlangıçların mümkün olduğu kadar sorunsuz yaşanması için taşınma sürecinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşin en vakit alan ve can sıkıcı kısmı ise eşyaların dikkatlice toplanıp paketlenip yerleştirilmesi oluyor. Bunlar dışında taşınma sürecinde genelde gözden kaçan bazı konular da var.

Adres güncellemesi yapın

• -Yeni ev demek yeni adres demek. Adresinizin yer aldığı her türlü abonelik için güncel adres değişikliğini yapmak önemli. Buna banka da dahil. İşlemlerinizi yaptığınız evinize yakın olan şubeyi yeni adresinizle beraber güncellemeniz gerekebilir.

• -Yeni evinizin zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı unutmayın.

• -Eski adresinize gelebilecek kargolar için komşularınıza yeni adresinizi bırakın.

• -Önemli evraklarınızı kolilere koymak yerine yanınızda bulundurun.

• -Evlerin olmazsa olmazı elektrik, su ve doğalgaz. Eski evinizden çıkarken herhangi bir borç kalmadığından emin olun. Aynı zamanda geçeceğiniz yeni evde de hali hazırda bir borç olup olmadığını kontrol edin.

Elektrik, su ve doğalgaz işlemlerini yapın

• -Yeni evinize geçmeden elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını yaptırın. İlk gün telaşında, eşya yerleştirirken bu detaylarla uğraşmak zorunda kalmayın. Üstelik bu işlemler için eskisi gibi işlem merkezine gitmek de gerekmiyor. Elektrikle ilgili her türlü işlem (abonelik başlatma, taşınma, kapatma) artık internet üzerinden yapılabiliyor.

• -Benzer şekilde, serbest tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirmek isterlerse bu işlemi de online olarak, mesafeli satış sözleşmeleriyle encazip.com üzerinden gerçekleştirebiliyor. Şu an için ticarethanelerin faydalanabildiği bu hizmetten yakında mesken tüketicileri de yararlanabilecek.

• -Perakende satış sözleşmesinin feshi ile birlikte güvence bedeli tüketiciye iade edilmek zorundadır. Bu işlem de internet üzerinden yapılabilir. Elektrik tüketicisinden güvence bedelinin gönderileceği hesap bilgileri istenir ve iade yapılır.

• -Elektrik fatura bildirimlerini tedarikçinizden e-posta veya SMS olarak talep edin. Böylece hem adres değişikliği yapmanız gerekmez hem de kağıt israfını önlemiş olursunuz.

Teknik servisle iletişime geçin

• -Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaların sökülüp monte edilmesi için teknik servisle iletişime geçin.

• -İçinde kırılacak eşya olan kolilerinizin üzerine mutlaka yazın. Kolilerinizi numaralandırın, böylece sayması ve kontrolü kolay olur.

• -Yeni evinizi taşınma yaklaşırken temizletip havalandırın.