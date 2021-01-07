Yeni düzenleme! O tarihten sonra...

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AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 10:42 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 10:42

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık mümkün olacak. Orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması mümkün olacak.


 
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun  Ek 16'ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin  Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 Yönetmelikle, belirlenen şartları taşıyan ve sınırları  cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları  dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tesciline ilişkin usul ve esaslar  belirlendi.
 
Buna göre, sınırları cumhurbaşkanınca belirlenecek yerler, yönetmelik  kapsamında orman sınırlan dışına çıkarılabilecek.
 
Söz konusu alanlar, "Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen  bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına  dönüştürülmesi de mümkün olmayan,  28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde  yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık,  verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler" olarak belirlendi.
 
Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar
 
Ancak izin verilen orman alanları, özel statülü orman alanları,  sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri,  turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan  ormanlık alanlar, genel müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları,  tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları ile özel ağaçlandırma için  tahsis edilmiş orman alanları bu sınırların dışına çıkarılamayacak.
 
Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması  yapılabilmesi için belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 2/B madde  uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekecek.
 
Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine, ilgili valiliğin  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak  Müdürlüğünün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte  bulunması üzerine başlanacak. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı  yapılması gerekecek.
 
Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak.  İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp  inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenecek.
 
Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik  hükümlerine göre değerlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması halinde,  talebin uygun görülmediği bildirilecek.
 
Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak  alanların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletecek.  Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için inceleme raporu,  sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve  uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
 
Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına  müteakip sınırları bu karar ile belirlenen alanların orman sınırları dışına  çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon  görevlendirilecek.
 
Orman için yeni alan tahsis edilecek
 
Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az  olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel  mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya ilgili  birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim  edilecek. Tahsis ve teslim işlemi gerçekleşmeden komisyon çalışmaları ilan  edilmeyecek.
 
Bu şekilde orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın  tapuda orman vasfı ile tescili sağlanacak.
 
  
 
 
 
 

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