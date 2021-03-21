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Yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu, değişiyor

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 14:15 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 14:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"nde değişikliğe gidecek, yeni uygulamaya göre, yat, tekne ve gemilere "Pis Su Takip Sistemi" takılacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gemi atıklarının  yönetimi, Bakanlığın kontrolünde "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü  Yönetmeliği" kapsamında sürdürülüyor.
 
Gemi atıkları, gemilerden denize karıştırılmadan, ayrı ayrı alınıyor  ve atık kabul tesislerinde ayrı tanklarda depolanıyor. Atık kabul tesislerinde  toplanan atıklar (sintine suyu, slaç, slop) öncelikle enerji geri kazanım  amacıyla ek yakıt olarak kullanılıyor, yakıt olmayanlar nihai yakma tesislerinde  bertaraf ediliyor.
 
Gemilerin taşıdıkları yüklerden kaynaklanan atık ve artıklar ile pis  su, katı atık ve hava kirliliğini önlemeye yönelik ekipmanlardan kaynaklanan  atıklar ise mevzuat çerçevesinde kıyı tesisleri tarafından toplanarak denizlerin  kirletilmesinin önüne geçiliyor.
 
Bakanlık, "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü  Yönetmeliği"nde değişikliğe gidecek. Yönetmeliği revize eden Bakanlık, taslak  yönetmeliği web sayfasında görüşe açtı.
 
Yönetmelikle denizlerin yanında iç su yollarında, göller ve nehirlerde  bulunan gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi de sağlanacak ve destek  gemileri, sondaj faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan platform, gemi  ve benzeri yapılardan da atık alınabilecek.
 
  
Taslak yönetmeliğe göre atıklar, atık komisyonu kurulmadan atık kabul  tesisinden çıkarılabilecek.
 
Takipler online ve anlık yapılacak
 
Yeni yönetmelikle Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yat, tekne  gibi deniz araçlarının yanında 150 groston altı petrol tankerleri ile 400 groston  altındaki diğer gemilerin pis su tanklarına "Pis Su Takip Sistemi (PSTS)"   takılacak.
 
Takipler online ve anlık olarak PSTS ile yapılacak. Kapsama giren  deniz araçlarının pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması halinde bu  deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak.
 
 Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, Marpol  Sözleşmesi'nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı  yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek.
 
  
Kurulacak özel ekiplerle gemi atıkları daha sıkı takip altına  alınacak. Deniz araçlarının pis su tanklarından denize boşaltım yapılması  engellenecek. Atık tankı doluluğu yüzde 80 üzeri olan gemilerin kalkışlarına izin  verilmeyecek.
 
Taslak yönetmelikte öngörülen PSTS, ülke genelinde yer alan yaklaşık  70 bine yakın yat ve tekneyi kapsıyor. Söz konusu sistemle göller ve nehirlerde  bulunan gemilere de sensör takılarak, bu noktalarda oluşan atıkların yönetimi de  sağlanacak.
 
  
Denizi kirleten 203 gemiye 27 milyon 542 bin lira ceza
 
Türkiye'de atıkların toplanması faaliyetleri 312 kıyı tesisinde  yürütülüyor.
 
Bu kapsamda geçen yıl, 23 bin 899 gemiden 504 bin 797 metreküp petrol  ve petrol türevli atık, 37 bin 903 metreküp pis su ve 24 bin 757 metreküp katı  atık alınarak, denizlerin kirletilmesinin önüne geçildi.
 
Bakanlık ayrıca gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi  kapsamında yetki verdiği kurum ve kuruluşlar ile geçen yıl yaptığı denetimlerde,  denizi kirleten 203 gemiye toplam 27 milyon 542 bin 810 lira idari para cezası  uyguladı.
 

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