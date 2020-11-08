Yeni dönem başlıyor! Her isteyen yapamayacak

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık hareke geçti. Yeni dönem başladı. İzmir depreminin ardından çok konuşulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterlerini net bir şekilde belirledi.

Ekim ayında TBMM 'ye sunan "Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi" raporunda şunlar kaydedildi:

2 KISIMDA İNCELEME: Sisteme göre; müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. İlki ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüne yönelik. Diğeri ise mesleki ve teknik. Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılıyor. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı. Mesleki ve teknik yeterlilikleri de; iş deneyimi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.