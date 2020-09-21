Yeni dönem başlıyor! Artık her isteyen yapamayacak

İkinci el konut satışında suni fiyat artışını engellemek için yeni bir yönetmelik devreye giriyor. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışanlar ikinci el konut satamayacak.

kinci el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek. Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak, imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak. Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek.

KISA SÜREDE YÜRÜRLÜKTE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi. 1 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak, bu kişiler emlakçılık yapamayacak. İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebilecek. (Sabah)