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Yeni dönem başladı! Yasaklandı, 3150 TL cezası var...
Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Genelge yayımlandı ve yeni korona tedbir kararları ile evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Korona ile mücadelede “ihbar” dönemi de başladı. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar edebilecek. Kolluk kuvvetleri bu durumda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesecek. Öte yandan bir başka alınan karara göre il/ilçe Hıfzıssıha Kurulları’nca, gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açısından “kota” konulabilecek. Bu kararın ardından şimdi gözler kalabalık noktalara çevrildi...