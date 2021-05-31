Yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı, düğünler, okullar, kafe ve restoranlar...

Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık.

ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.

Demokraside ve ekononmide Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasındaki seçkin yerine çıkararak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden birisidir.

Cumartesi günü ise Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Büyük Çamlıca Camii'nin arıdndan kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silüeti yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Aynı akşam fethin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'na mesaj gönderdim.

Burada gençlere bir mesaj verdim. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiyse, 2053 hedeflerimizi için hemen kollarımızı sıvamamız gerektiğini bilmeliyiz.

Gençlerimize bırakacak en büyük mirasın bu vizyon olacağını biliyoruz. İnşaallah bir asır sonra, Cumhuriyetimizi gerçek rayına oturtmuş bir şekilde gençlerimize emanet edeceğiz.

(Yüzde 7'lik büyüme) Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.