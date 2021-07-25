Yeni dolandırıcılık skandal patladı! Zincirin son halkası: SAS! İntihar, cinayet...

CİNAYETLE ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların avukatı Cesim Parlak, “SAS Holding olayı Sülün Osman’dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Torex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarında biridir maalesef. Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir” dedi.