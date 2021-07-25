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Yeni dolandırıcılık skandal patladı! Zincirin son halkası: SAS! İntihar, cinayet...
Titan, Jet Fadıl, Thodex ve Çiftlikbank’la devam eden dolandırıcılık furyasının son halkası SAS Holding oldu. Vatandaşlar kısa sürede yüksek gelir vaadiye kandırıldı. Cinayet ve intihar olaylarının ardından holding ile ilgili “saadet zinciri” iddiaları ortaya atıldı. Dolandırılan SAS mağdurları ise şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
CİNAYETLE ORTAYA ÇIKTI
Mağdurların avukatı Cesim Parlak, “SAS Holding olayı Sülün Osman’dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Torex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarında biridir maalesef. Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir” dedi.