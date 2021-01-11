Yeni doğan sarılığında anne sütünün önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, annelerin korkulu rüyası olan yeni doğan sarılığı hakkında bilgiler verdi.

Uzman Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Yeni doğan Sarılığını ailelere şu şekilde anlatıyoruz. Bebeğinizin gözleri ilk sararan yeri ve sarılığın en son çekildiği yeri olacak dolayısıyla endişe etmeyin. Yaklaşık 3 bebekten 1 tanesi doğal olarak sararıyor. Biz bunda bebeğimizin sarılığı bacaklarına kadar indi mi? Bizim için önemli olan odur. Bebeğin uyku süresi arttı mı? Kendini salıyor mu? bırakıyor mu? uyandıramıyor musunuz? besleyemiyor musunuz? eğer bunlar varsa ve fark ettiyseniz gövdesinden aşağıya doğru sarılığı inmeye başladıysa mutlaka çocuk doktoru tarafından bebeğiniz muayene edilmeli.