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Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı doğalgaz rezerv miktarını açıkladı!

17 Ekim 2020 Cumartesi - 16:37 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı. Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğalgaz keşfi ile ilgili müjdeyi verdi. Peki, Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Türkiye doğalgaz rezervi miktarı kaç metreküp? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdeyi duyurdu. Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, ek rezerve ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
YENİ DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdeyi 405 milyon metreküp olarak açıkladı. 
 
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları:
 
Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.
 
320 milyarlık metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.
 
'Kaşif' adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.
 
Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
 
 
 
 
 
 

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