Yeni doğalgaz rezervi mi bulundu? 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi arttı mı?

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahmini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği, yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı iddia edildi.

Bloomberg haber kanalında yer alan haberde, ‘’Türk hükümeti daha önce 320 milyar metreküp olarak tahmin ettiği çıkarılabilir doğal gaz rezervinde önemli revizyona gidecek’’ denildi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, keşfedilen doğal gaz sahasında rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmaları bu ay tamamlandığını, Türkiye'nin bölgede keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını duyurdu. Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN "MÜJDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta da "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' demişti.

Erdoğan, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini kaydetmişti.