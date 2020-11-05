Yeni dizi Alev Alev oyuncuları kim? Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlama, konusu ne?

Alev Alev dizisi ekrana geliyor. Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Peki, Alev Alev dizisi konu ne, hangi diziden uyarlama? Alev Alev oyuncuları kim?

Alev Alev oyuncuları kim? Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlama, konusu ne? Alev Alev bu akşam 1. bölümüyle ekrana geliyor. Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ nefes kesen, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi ‘Alev Alev’den başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer alıyor. Alev Alev oyuncuları kim, konusu ne? Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlama?

ALEV ALEVİ DİZİSİ KONUSU?

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir.

Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Orijinal adı 'Le Bazar de la Charite' olan dizinin Alev Alev olarak Türkiye'ye uyarlanmıştır. Gerçek olaylardan esinlendiği söylenmektedir. 1885 yılında Paris'te Fransız Katolik aristokrasiler tarafından düzenlenen, yardım etkinliğinin adı Le Bazar de la Charite idi. Etkinliğin yeri rue Jean Goujon'da bulunan boş bir ahşap binaya taşındı. Lumiere Kardeşler ilk animasyonlu görüntüleri kaydetmek için odaya küçük bir sinematograf koymuştu. 4 gün gibi uzun bir süre sürmesi planlanan etkinliğin ikinci gününde elektrik yerine eter ve oksijenden oluşan bir sistem kullanıldı. Projeksiyon makinesi alev aldı ve bina yandı. İnsanlar panikten dolayı kapıların arasında sıkışıp kaldı. Çoğunluğu kadın ve birkaç çocuk olmak üzere 126 insan yangında yanarak öldü. 200'ün üzerinde insan ise yaralandı.

Yangının gerçekleştiği alana inşa edilmiş olan Notre-Dame de Consolation, yangında ölenlere adanmış ve Paris’teki İtalyan Katolik topluluğuna hizmet vermektedir.