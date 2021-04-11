Gazetevatan.com » Gündem » Yeni dalga geliyor! Kar yağışı bitse bile... Meteoroloji alarma geçti
Yeni dalga geliyor! Kar yağışı bitse bile... Meteoroloji alarma geçti
Kar ve soğuk hava geri geliyor. Meteoroloji çok sayıda il için uyarıda bulunurken yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kar yağışı birçok ilde etkisini gösterirken hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin altında olacak.
Meteoroloji tarafından 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporu yayımlandı! Rapora göre kar yağışı birçok ilde etkisini gösterirken hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin altında olacak.