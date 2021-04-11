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Yeni dalga geliyor! Kar yağışı bitse bile... Meteoroloji alarma geçti

Kar ve soğuk hava geri geliyor. Meteoroloji çok sayıda il için uyarıda bulunurken yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kar yağışı birçok ilde etkisini gösterirken hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin altında olacak.

Yeni dalga geliyor! Kar yağışı bitse bile... Meteoroloji alarma geçti Meteoroloji tarafından 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporu yayımlandı! Rapora göre kar yağışı birçok ilde etkisini gösterirken hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin altında olacak.
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