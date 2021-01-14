Yeni Dacia'ları tanıyamayacaksınız

Dacia ve Lada markalarının CEO ’su Denis Le Vot Dacia -Lada iş biriminin oluşturulması sayesinde, üretimde CMF-B platformundan yararlanılacağını söyledi. Bigster Concept’in öncülüğünde marka algısını daha da yukarıya taşıyacaklarını kaydeden Vot şunları söyledi:

“Dacia, bugüne kadar 7 milyon satış adetine ulaştı. Bugün bazı ülkelerde segmentinin en çok satan modellerine sahip olan Dacia, 44 ülkede hizmet veriyor. Sandero ve Duster , yıllardır Avrupa ’da perakende pazarında en çok satılan otomobil ve SUV modelleri olma başarısını sürdürüyor.”

4.6 metre uzunluk

Dacia ve Lada’da 4 platformdan 1 platforma, 18 şasi tipinden 11 şasi tipine geçme imkânı sağlayan fiyat-performans oranı yüksek yeni CMF-B üretim platformu devreye girecek. Bu yıl lanse edilecek olan yeni Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra, Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli aracı Dacia Spring ve 2025’e kadar gelmesi planlanan 3 yeni model ile rekabetçi bir ürün gamı sunulması planlanıyor. Dacia tarzına sadık kalınarak geliştirilen Bigster Concept ise geniş iç hacimli, dayanıklı ve her türlü yol tipinde keyifle kullanım için yaratılmış. 4,6 metrelik uzunluğa sahip aracın erişilebilir fiyata sahip olması öngörülmekte.