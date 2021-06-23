Yeni Dacia Duster ne zaman Türkiye’ye gelecek? Dacia Duster 2021 Fiyat Listesi belli mi? 2021 Dacia Duster’ın motor ve teknik özellikleri!

2021 Duster ne zaman gelecek? Yenilenen Dacia Duster Y şeklindeki LED farları ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle öne çıkıyor. 8 inçlik multimedya ekranıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Dacia Duster’ın özellikleri ve fiyat listesi merak konusu oldu.

Türkiye'nin en çok satan SUV'larından olan Dacia Duster yenilendi. Bugüne kadar 1,9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster’a yeni renk seçeneğini de eklendi. Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, gelişen aerodinamik yapısıyla verimliliğini ileri taşıyor.

2021 DACİA DUSTER’IN MOTOR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Y şeklindeki LED ışık imzasına kavuşurken, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli oldu.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4x4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera park işini kolaylaştırıyor.

EDC ŞANZIMAN

Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı.

Dizel:

dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Benzin:

-TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

-TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

-TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

-TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman



Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG

-ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

YENİ DACİA DUSTER NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Duster'ın Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.