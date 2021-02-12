Yeni Crossland ile 50 bin satışı geçecek

Yeni marka kimliğine bürünen Opel’in yollardaki ilk temsilcisi Opel Crossland 216.9 bin TL’den satılıyor. Aracın benzinli versiyonları 216.9 bin TL, dizelleri ise 292.9 bin TL’den başlıyor. Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Crossland esnek kullanımı bünyesinde birleştiren kompakt bir crossover. Yeni model, vizörlü yeni marka yüzüne, arkada merkezi model ismi uygulamasına, geniş iç mekana ve 520 litreye kadar bagaj hacmine sahip.

Opel’in yeni yüzü



Aracın önünü enlemesine kaplayan Opel Vizör, otomobile daha geniş bir görünüm kazandırıyor. Markanın efsanevi “Şimşek” logosu keskin bir şekilde merkezde yer buluyor. Tasarım anlamında rakiplerinden ayrışmasını sağlayan vizör tasarımı, 2020'ler boyunca diğer Opel modellerinde de kullanılacak ve tasarım imzası olacak. Araçta 1,2 litre benzinli ve 1,5 litre dizel arasında seçim yapabiliyor. Benzinli 130 HP ve dizel 120 HP güç seçenekleri bulunuyor. Motorlar zorlu Euro 6d emisyon normunu karşılıyor.



2021’de 50 bini geçecek



Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “ Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz. Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız Opel’in Türkiye’de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Bu yıl 50 bin adet üzerinde satış ve %6.6 pazar payı hedefliyoruz” dedi.



Haziran’da yeni Mokka



Yeni Mokka modelinin haziranda Türkiye’de satışa çıkacağını belirten Girgin son çeyrekte ise elektrikli modellerin lansmanını yapacaklarını ve ön sipariş toplayacaklarını açıkladı. 2020’de elektrikli Mokka ve Corrsa modellerini Türkiye’de satışa çıkarmayı planladıklarını anlatan Girgin yeni Grandland’ın 2021 sonunda satışa çıkacağını belirtti. Girgin bu yıl toplam 6 bin adet hafif ticari Opel satmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.