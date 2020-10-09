Yeni Crolland'de artık "X" yok

Yeni Opel Crossland kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni Mokka’da kullanılan yeni Opel marka yüzü ile yollara çıkan ikinci model olacak. Ayrıca yeni Mokka gibi yeni Crossland de daha önce kullanılan X isim eklentisini artık kullanmayacak. Crossland’in şasi ve direksiyon sistemi dahil teknik mimarisi, uyarlanabilir çekiş kontrol sistemi IntelliGrip ile yeni donanım paketi de yenilendi.

Avrupa'da siparış başlıyor



Yeni Opel Vizor tasarım yaklaşımı 2020 yılından başlayarak tüm yeni Opel modellerinin ayırt edici özelliği olarak kullanılacak.Rüsselsheim'daki Opel mühendisleri araç için MacPherson tipi ön ve torsiyon kollu arka aks için yeni yaylar ve amortisörler geliştirmişler. . Yenilenen ve daha hassas bir sürüş sunan direksiyon sistemi sayesinde aracın konfor ve sürüş dinamikleri değişmiş. Opel, Avrupa’da, 2021 yılı başlarında bayilere ulaşacak olan yeni Crossland modeli için yakında sipariş almaya başlıyor. Yeni Crossland’in Türkiye satışının ise 2021’in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.