Yeni C3 Aircross 300 bin TL’den geliyor

Yeni C3 Aircross SUV, Temmuz ayından itibaren 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle ülkemizde satışa sunuldu. . Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Citroën showroomlarında yerini aldı. Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da çok zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor. Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni C3 Aircross SUV, 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dinamik tasarımı var

CXPERIENCE konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yeni Citroën C3’te kullanılan benzersiz ve özgün tasarım felsefesi Citroën’in 2021 yılındaki yeni marka kimliğini gözler önüne seriyor. Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla bakışları hemen üzerine çekiyor. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroën C3 Aircross SUV’un güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile modern bir görünüm sunarken aynı zamanda sağlam ve güven veren bir izlenimi de beraberinde getiriyor.

Benzinli ve dizel motor

Benzinli güç ünitesi olarak ödüllü 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip olmasıyla kolay bir kullanım sağlanıyor.

Modüler iç mekân