Yeni BMW R 18 315 bin TL'den geldi

BMW Motorrad tarihi için önemli bir kilometre taşı olması beklenen Yeni BMW R 18, Türkiye’de yollarla buluştu. Dünyada bugüne kadar üretilen en yüksek hacimli boxer motora sahip olmasıyla dikkat çeken modelin fiyatı 315.270 TL olarak açıklandı.Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ‘’Yeni BMW R18, BMW Motorrad’ın heritage cruiser segmentine iddialı ve güçlü bir şekilde girişini müjdeliyor.’’ dedi. R 18’in gelmesiyle birlikte yeni bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Tiftik, ‘’ Yeni BMW R 18 çok merak ediliyordu, biz de kısa zamanda yüksek talep gören bir model olacağını düşünüyoruz. Ekim ayı itibariyle hijyen kuralları çerçevesinde randevu usulüyle meraklılarıyla buluşturacağız” dedi.



First Edition Türkiye Paketi



Yeni BMW R 18, tutkunlarına eksiksiz bir kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW R 18 First Edition Türkiye Paketi’nde sunulan özellikler arasında geri vites, aydınlatma paketi, yolcu selesi, elcik ısıtmalar, yokuş destek asistanı ve LED sinyaller standart olarak yer alıyor. Bunların yanı sıra, BMW’nin usta el sanatçıları tarafından tasarlanan ve depo üzerine çizilen ‘’beyaz çift şerit’’, BMW’nin geçmişle olan bağının duygusal bir yansıması.Tipik çalışma karakteriyle sürücülerine yüksek tork sağlayan Yeni BMW R 18, aynı zamanda kullanıcılarına son derece istikrarlı bir sürüş sunuyor. Uzun ve alçak duruşuyla büyüleyici bir siluet yaratan Yeni BMW R 18, çift motor beşikli şasisi sayesinde efsane Big Boxer motorunu güçlü bir şekilde sarmalıyor. Yeni BMW R 18’in 1802 cc’lik yüksek hacimli boxer motoru, sürücülerine 3000 dev/dak’da maksimum 158 Nm ve 2000’den 4000 dev/dak’ya kadarsa her zaman 150 Nm’nin üzerinde bir tork sağlayabiliyor. Ayrıca, 4750 dev/dak’da 91 beygir güç üretiyor.