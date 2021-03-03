Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo yola çıktı!

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı,laserlight farları ile dikkat çekiyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor. Arka koltukları yatırıldığında ise Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

2.0 litrelik benzinli motor



Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda sınıfında bir adım öne çıkıyor.

Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Performans ve verimliliğin tek bir modelde vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri sunuyor. Otomobil, markanın ürün gamının en üstünde yer alan BMW 7 Serisi ve BMW 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor.

Araç laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Farlardaki mavi detaylar ve “BMW Laser” yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor. Türkiye’de standart olarak sunulan panoramik cam tavan, tek bir düğmeye basılarak veya otomobilin anahtarı yardımıyla tam otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Vites seçim kolu ile sıcaklık ve ses kadranlarının yanı sıra iDrive Butonu çerçevesi gibi kumanda öğelerine ait opsiyonel olarak sunulan seramik kaplamalar, üst düzey kalite ve lüks bir görünüm yaratıyor.