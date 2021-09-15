15 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.434 0.00 EURO 9,9900 0.23
USD 8,4530 0.25 ALTIN 489,440 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek

Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 8:44 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 8:44

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'un verdiği koruma hakkından yararlanmak isteyenlere, elektronik ortamda başvuru imkanı tanındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Bitki Çeşitlerine  Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının  korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.
 
Değişikliğe göre, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının  Korunmasına İlişkin Kanun'un verdiği koruma hakkından yararlanmak için çeşit  sahibi, gerekli bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile fiziki olarak veya  elektronik ortamda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuracak. Başvuru formu ve  eklerinde imzalanması gereken belgeler ıslak veya elektronik imzayla imzalanacak.  Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden  istenecek.
 

ETİKETLER

Yeni Bitki Çeşitleri resmi gazete başvuru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.