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Yeni bir Genel Sekreterlik kuruldu! Bakan Pekcan duyurdu

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 10:27

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.


Ticaret Bakanlığının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları  Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına  İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bakan Pekcan, söz konusu düzenlemeye ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki  payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da  kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni  bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.
 
Hizmet İhracatçıları Birliğinin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni  Genel Sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, "Hizmet sektörümüz  tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir  şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
 
  
 

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