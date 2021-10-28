Yeni banka kuruluyor! İzin verildi

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, "Dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye’de ve Türkiye’ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, Tera Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verilmesine ilişkin, "Dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye’de ve Türkiye’ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.