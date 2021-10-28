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Yeni banka kuruluyor! İzin verildi

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 12:55

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, "Dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye’de ve Türkiye’ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre  Tezmen, Tera Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verilmesine ilişkin, "Dünyanın  gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan,  kökleri Türkiye’de ve Türkiye’ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı  hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Tera Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Tera Yatırım Bankası AŞ" unvanıyla kalkınma ve  yatırım bankası kurulmasına onay verdiği hatırlatıldı.
 
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tera Yatırım  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, dünyanın gittiği yönü iyi okuyan,  teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye'de ve  Türkiye'ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedeflediklerini  bildirdi.
 
Türk bankacılığının dünyanın önünde olduğunu kaydeden Tezmen, şu  açıklamalarda bulundu: "Türk finans profesyonelleri, girişimcileri ve sermaye piyasası  yatırımcıları dünya ölçeğiyle rekabet edecek nitelikte. Kendimize bu konuda  güvenmeliyiz. Türkiye'den uluslararası alanda rekabet edebilecek bir yatırım  bankası çıkabileceğine inanıyoruz. Tera bu hedeflere doğru emin adımlarla  yürüyecek. Öncelikli olarak Afrika, Türkiye ve komşu ülkelerin yurtdışı  borçlanmalarına aracılık etmeyi hedefliyoruz."

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