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Yeni banka kuruluyor! BDDK resmen onayladı ve...

27 Eylül 2021 Pazartesi - 10:20 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 10:27

Yeni banka kuruluyor. Resmen duyuruldu. BDDK onayladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 300 milyon lira sermayeli Inveo Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi.


Resmi Gazete'nin 25 Eylül tarihli sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon TL sermayeli Inveo Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi. Reuters

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